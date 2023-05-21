لجنة شباب "المهندسين" تعد مسابقة الكادر النقابى لإعداد قيادات شبابية نقابية

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور مهندس حسام رزق - وكيل أول نقابة المهندسين، أن جميع أعضاء مجلس النقابة على أعلى مستوى من النزاهة وحرفية الأداء، والإخلاص والتفاني في العمل من أجل صالح المهنة والمهندسين.

وقال المهندس الاستشارى يسرى الديب - أمين عام نقابة المهندسين: إن مجلس النقابة منذ تولّيه المهمة وهو حريص على مصلحة النقابة والمهنة.

وجاء ذلك خلال مشاركة وكيل النقابة، والأمين العام ، مساء اليوم السبت 20 مايو 2023 اجتماع لجنة الشباب، برئاسة المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة والذي رحب بدوره بجموع المشاركين من الشباب في الاجتماع، موجهًا الشكر للدكتور مهندس حسام رزق والمهندس الاستشارى يسرى الديب، لحرصهما الدائم على دعم لجنة الشباب وحضور اجتماعاتها والاستجابة لكل مطالب شباب المهندسين.

واعرب صبرى فى بداية كلمته عن سعادته بهذا اللقاء والذى ياتى بعد فترة توقف لاجتماعات اللجان بسبب شهر رمضان والأعياد.

وأضاف أن أهم مايميز لجنة الشباب بالنقابة العامة للمهندسين أنها تضم كافة الانتماءات وهو مالم يكن موجود سابقا،لافتا ان جميع اعضاء اللجنة من الشباب الواعد ولديهم افكار جديدة وطموحه.

واضاف انه خلال انعقاد اللجنة والتي شهدت حضور كبير من شباب المهندسين من مختلف المحافظات قد تم الموافقة علي اعداد مسابقة للكادر النقابي لاعداد كوادر نقابية شبابية واعية باهمية العمل النقابي ويتم خلالها تأهيل جيل من شباب المهندسين للمشاركة في اللجان النقابية في النقابات الفرعية والنقابة العامة مشيرا انه سوف يتم عمل نموذج محاكاة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لافتا انه سوف يتم اعلان التفاصيل وشرح آليات الاختيار لانضمام شباب المهندسين.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مهندس حسام رزق، أن لجنة الشباب بالنقابة إحدى أهم اللجان النقابية.. وقال: "قيادات النقابة يسعدها دومًا التواصل مع الشباب، ويسعدها أيضًا مشاركة الشباب في العمل النقابي، فالشباب هم تجسيد للحماس والقوة والروح الوثابة، والفكر الجديد، وهم الأكثر إتقانًا في التعامل مع تكنولوجيا العصر، وهو ما يثري العمل النقابي بشكل كبير".

وأضاف: "مشاركة الشباب في العمل النقابي، دليل على أن النقابة بها دماء جديدة تثري العمل النقابي، وتجمع خبرة الشيوخ مع حماس الشباب القادر على تحقيق المستحيل".

ووجَّه المهندس الاستشاري يسري الديب- أمين عام نقابة المهندسين، الشكر للجنة الشباب بالنقابة على نشاطها النقابي المتميز والمثمر.. وقال: "حماس الشباب هو القوة المحركة لنهضة الأمم، فالشباب أصحاب حماس لا ينقطع وأفكار جريئة وغير تقليدية".

وأضاف: "نقابة المهندسين فخورة بشبابها، وأدعو كل شباب المهندسين للمشاركة في العمل النقابي، للاستفادة من خبرات من سبقوهم، فالنقابة لها حق على كل مهندس، وهو ما يتمثل في المشاركة في العمل النقابي".

وأكد أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة بشبابها ستكون في طليعة النقابات المهنية المصرية، وستكون الأكثر إفادة لوطنها باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في المجال الهندسي.

وردًّا على طلب أحد أعضاء اللجنة بضرورة زيادة إعانة المجندين التى لم تزد منذ زمن بعيد، كشف الدكتور مهندس حسام رزق، أنه بداية من شهر يوليو القادم ستتضاعف الإعانة، لتكون مائة جنيه شهريًّا بدلًا من 50 جنيهًا، على أن يتم النظر بعد ذلك لتزيد إلى 200 جنيه.

وفى تعقيب له، أكد المهندس الاستشاري يسري الديب، أن هذه الإعانة رغم بساطتها، إلا أنها تُشعر المهندس بأن النقابة ترعاه أثناء تأديته لواجب الوطن.

وفى تعقيبه على طلب بعض الحضور بتخصيص دعم مباشر للتدريب المنتهي بالتوظيف أو التخصصات الجديدة فى النقابات الفرعية، أكد الدكتور مهندس حسام رزق، أن هذا الطلب، مقترح قيِّم وليس غائبًا عن النقابة، لكن لا بد من وضع معايير تحقق العدالة، كون هذا يحتاج إلى أن تحدد كل شعبة البرامج المؤهلة للتوظيف، كونها كثيرة ومتعددة، بالإضافة إلى تحديد أعداد المهندسين الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج التدريبية، وكذلك تحديد أسعار تلك البرامج التدريبية فى السوق، وشدد "رزق" على ضرورة زيادة وتطوير موارد النقابة، مما يساعد على دعم كافة الخدمات، وهو ما ستعمل عليه النقابة الفترة القادمة.

وردًّا على طلب البعض بضرورة أن يكون هناك ضوابط لحماية المهندسين فى مواقع عملهم، خاصة بعد الحوادث الأخيرة التى شهدت وفاة مهندسين أثناء تأدية عملهم، أوضح الدكتور مهندس حسام رزق، أن هيئة المكتب تناقش مثل تلك الحالات وكيفية التعامل معها، مشددًا على ضرورة أن تقوم النقابة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية بصرف مبلغ فوري لأسرة المهندس المتوفَّى، كاشفًا أن النقابة مؤخرًا قامت بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف جميع مستحقات أسرة المهندس فادي ميخائيل، الذي وافته المنية، إثر حادث أليم أثناء تأدية عمله الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين تتابع سير التحقيقات التي تتم الآن، للوصول لحقوق المهندس فادي القانونية .

موضحًا أن النقابة ستعمل خلال الفترة القادمة لعمل منظومة شاملة لمواجهة مثل هذه الحوادث التى تتكرر بشكل كبير.

وفى هذا الإطار، أكد المهندس الاستشاري يسري الديب، على ضرورة أن يكون للنقابة دور خلال الفترة القادمة فى توعية المهندسين بقواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال عمل دورات وندوات توعوية فى كل النقابات الفرعية.

تم الاجتماع بحضور،كل من: م. محمد الواضح عضو المجلس الاعلي ووكيل لجنة الشباب، والمهندس محمد حسن عبدالعليم والمهندس علي جلال الدين - مقررا اللجنة، والمهندسة مروة حمدي مقرر مساعد اللجنة.

وشهد الاجتماع حضور كبير من شباب المهندسين من كافة المحافظات.