نائب محافظ الشرقية تفتتح مشروع المدينة الآمنة للسيدات بفاقوس.. صور

الشرقية- إيمان مهنى

افتتحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية ، مشروع المدينة الآمنة للسيدات "واحة أمان" بمكتبة مصر العامة بمركز فاقوس.

وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه تم اختيار المكان المناسب لتلك المدينة في مركز فاقوس نظراً لكبر مساحة المدينة وكثرة عدد سكانها، بالإضافة لوجود مكتبة مصر العامة بمنطقة حيوية ومكتظة بالسكان بمدينة فاقوس.

وأوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، أن المدينة الآمنة هي نتاج التعاون بين عدة جهات وهى، وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة - المجلس القومى للمرأة، الأزهر الشريف، مديرية الأوقاف، مديرية التضامن الإجتماعى، مديرية الشباب والرياضة،مديرية التربية والتعليم، مديرية الصحة، رئاسة مركز فاقوس، صندوق مكتبات مصر العامة، وحدة السكان".

وتابعت :"تم تقديم أنشطة توعوية للسيدات عن مخاطر "الزواج المبكر، ختان الإناث، مخاطر زواج القاصرات، التسرب من التعليم، العنف ضد المرأة، الولادة المبكرة،قضايا المرأة والقانون،التربية الإيجابية الحديثة، تأسيس المشروعات، حقوق الطفل وحقوق المرأة في الإسلام، مهارات الإتصال والتواصل،وسائل تنظيم الأسرة، الكشف عن المقبلين على الزواج ،دور المرأة والحضانات،التكوين المهنى "، فضلاً عن تقديم جلسات الدعم النفسى وتعديل السلوك للأطفال وورش عمل لتعليم السيدات عمل الأكسسوارات والريزن والرسم على الزجاج ، مؤكدة أن المشروع لقى اقبالاً كبيراً من السيدات في مركز فاقوس، حيث اعربوا عن سعادتهم بتعلم الحرف اليدويه و كيفية بدء مشروع جديد خاص بهم يستطيعوا من خلاله إعالة أسرهم.