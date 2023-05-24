محافظ الشرقية ينعي ملاحظ الإعدادية المتوفي داخل لجنة امتحانات

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكداً على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة وتلبية احتياجات أسرته.

وقال المحافظ أن الراحل الكريم كان في مهمة عمل علي مدار الأيام الماضيه كمراقب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية تميز فيهما بحسن الأداء والإلتزام وتوفير الأجواء المناسبة داخل لجان الإمتحانات ليؤدي ابنائنا الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

هذا وقد أناب محافظ الشرقية المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم للمشاركة في تشييع جثمان شهيد الواجب والعلم بمسقط رأسه وكذلك تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرته ولزملائه العاملين بالتربية والتعليم.

كانت شهدت لجنة مدرسة أم الأبطال بالزقازيق لشهادة الإعدادية، وفاة ملاحظ لجنة .

وقال محمد رمضان وكيل وزارة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، لـ " اليوم السابع" ان ملاحظ شحاته حسن إبراهيم، 55 سنه، مقيم بقرية بيشة قايد، و يعمل مشرف للنشاط بالمدرسة الابتدائية بالقرية، و تم انتدابة ملاحظ لجنة الإعدادية.

وأوضح أنه عقب بدء الامتحان في التاسعة صباحا شعر بتعب، أثناء تواجده باللجنة رقم 2،ليسقط مغاشيا علية في الساعة 9.34 دقيقة.

و أشار أنه علي الفور تم استدعاء الطبيب و تبين وفاته، و نقل علي إثره ‘لي المستشفي، لاستكمال الإجراءات اللازمة، لافتا أن التقرير تبين وفاته توقف عضلة القلب و فشل في التنفس.