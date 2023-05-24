نائب رئيس نقابة البترول رئيسا للجنة شئون المرأة بمؤتمر منظمة العمل العربى

كتبت آية دعبس

اختار فريق العمال بلجان مؤتمر العمل العربي، في ثالث جلسة عقدت له صباح اليوم الأربعاء، عايدة محيي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، لشؤن المرأة ونائب سكرتيريا المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة شؤن المرأة بمؤتمر منظمة العمل العربي ممثلا عن مصر.

فعاليات اليوم الثالث من الدورة 49 لمؤتمر العمل العربى المنعقد فى القاهرة، وذلك فى إجتماع فريق الحكومات، حيث تم استعراض عدد من التقارير حول أعمال اللجان المنبثقة عن منظمة العمل العربية وهى اللجان: التنظيمية واعتماد العضوية، والمالية، وتطبيق إتفاقيات وتوصيات العمل العربية، فضلاً عن تقرير لجنة مستقبل الضمان الاجتماعى فى المنطقة العربية.

كانت قد انطلقت فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي، اليوم الأربعاء، وجرى خلال الجلسة استعراض برنامج سير عمل المؤتمر فى اليوم الثالث، وإحالة التقارير إلى الفرق الثلاث لدراستها وإبداء الرأى بشأنها تمهيداً لمناقشتها فى الجلسة العامة للمؤتمر اليوم لإتخاذ القرار المناسب، وكذلك تم استعراض أعمال لجنة إعتماد العضوية والتى أكد تقريرها إن تمثيل الأطراف الثلاثة المشاركة فى أعمال الدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى كان على النحو التالى: بلغ أعضاء الوفود الحكومية 180 عضواً، وأعضاء وفود أصحاب الأعمال 64 عضواً، وأعضاء وفود العمال 125 عضواً، وبالتالى بلغ عدد الاعضاء المشاركين فى المؤتمر المعتمددون بمعرفة دولهم 369 عضواً برئاسة وزراء ورؤساء وفود وعدد من المندوبين والمستشارين لأطراف العمل الثلاثة ، بالإضافة إلى ان مجموع عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت فى المؤتمر بلغ 74 عضواً بواقع 40 صوتاً حكومياً و17 صوتاً لأصحاب الأعمال، و17 صوتاً للعمال.