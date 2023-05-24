مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى تصادم ميكروباص بتريلا على الطريق الصحراوى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوى بمدخل قرية القرايا، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابين الأربعة لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبدأت تفاصيل بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي بمدخل قرية القرايا، حيث أسفر الحادث عن مصرع "محمد ربيع" 29 سنة مقيم بأسوان وتم نقله لمشرحة المستشفى، وإصابة كل من "على أشرف" 18 سنة، و"يوسف محمود" 17 سنة، و"محمود عبد الراضى" 22 سنة، و"محمد الششتاوى" 68 سنة سائق التريلا مقيم بالمحلة الكبرى، مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة أصفون بعد تصادمها فى كوبرى القرية، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بإصطدام سيارة ربع نقل فى كوبرى ترعة أصفون مما أدى لإنقلابها داخل الترعة، وأسفر الحادث عن مصرع "جمعة حسانين مصطفى" 65 سنة بالمعاش مقيم بقرية ترعة ناصر، وإصابة 3 آخرين، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، ونجح رجال مجلس المدينة فى انتشال السيارة من الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.