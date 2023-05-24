مصرع طفلين شقيقين غرقا داخل ترعة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طفلان شقيقان مصرعهما منذ قليل غرقا داخل ترعة بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين لطفلين شقيقين تعرضا للغرق داخل ترعة قرية بهبشين دائرة مركز ناصر.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتي إسعاف إلي موقع البلاغ وجرى إخلاء الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

واستقبلت مشرحة مستشفى ناصر العام؛ حنين أيمن كيلاني 7 سنوات، حسام أيمن كيلاني 5 سنوات، جثتين هامدتين، وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.





