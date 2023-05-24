اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة سيدة وفتاة فى حريق داخل شقة بالعجوزة

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:56 م
مصرع شخص وإصابة سيدة وفتاة فى حريق داخل شقة بالعجوزة سيارة إطفاء -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيبت سيدة وفتاة إثر حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع لعقار سكنى بشارع محمود الحصرى بمنطقة العجوزة، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة العجوزة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 

ونتج عن الحريق وفاة شخص وإصابة سيدة وفتاة وتم نقلهما إلى المستشفى، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.


حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

العجوزة



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