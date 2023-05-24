مدمن يقتل والدته وشقيقته فى الإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية" بالتعدى على والدته وشقيقته بإستخدام سلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابتهما التى أودت بحياتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبسؤال والده، قرر أن نجله من مدمنى المواد المخدرة وتنتابه حالة هياج بسبب الإدمان من حين لآخر وسبق حجزه بمصحة للعلاج من الإدمان وأضاف بسابقة تعديه عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.