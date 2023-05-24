محافظ قنا يشهد عملية إنزال مليون زريعة سمكية بنهر النيل.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عملية إنزال 200 ألف زريعة سمكية متنوعة بنهر النيل بمدينة قنا من إجمالي مليون زريعة مقرر إنزالها بنهر النيل، بدءً من اليوم وحتي الإثنين المقبل.

وقال محافظ قنا، إن الزريعة الجديدة التي تم إنزالها بنهر النيل تشمل أنواع البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش، مشيرًا إلى أنه تم اختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به، من سرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأضاف الداودي، أن عملية إلقاء الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

وقال المهندس جمال عبد الحكم، إن المليون زريعة سمكية التي تم إنزالها في نهر النيل اليوم، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنزال مليون زريعة سمكية أخرى خلال شهر يوليو المقبل.





ازال زريعة سمك في نهر النيل بقنا 2



ازال زريعة سمك في نهر النيل بقنا 3



ازال زريعة سمك في نهر النيل بقنا 4



ازال زريعة سمك في نهر النيل بقنا 5



ازال زريعة سمك في نهر النيل بقنا 6



