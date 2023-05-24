محافظ الإسماعيلية يضع حجر الأساس للتوسعات على مساحة 50 فدانًا بالمنطقة الحرة

الإسماعيلية- صبرى غانم

وضع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حجر الأساس للتوسعات الجديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة على مساحة 50 فدان؛ لاستغلال جزءًا منها في إضافة خطوط إنتاج جديدة لإحدى مصانع الملابس الجاهزة المتميزة في جودة منتجاتها، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات والصادرات بالمحافظة، وطرح باقي المساحة لطلبات المستثمرين.

وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، والرئيس التنفيذي للمجموعة الاقتصادية المالكة للمصنع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي كلمته قال محافظ الإسماعيلية "أسعدُ دومًا بزيارة المنطقة الحرة العامة؛ لنشاهد معًا حجم الاستثمارات والصادرات، حيث بلغ إجمالي صادرات المنطقة حتى22 مايو 2023حوالي 241 مليون دولارًا أمريكي."

وأضاف "بشارة"، تسعى دول العالم نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية وتقديم حزمة من التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

لذا كانت رؤية القيادة السياسية للتنمية المستدامة مصر 2023لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية لمحافظات مصر لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومن ثم توفير فرص العمل للشباب.

وقال إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة وتحسين كل ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية؛ لذا نحرص دائمًا في محافظة الإسماعيلية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين من أصحاب المصانع بالمنطقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البيئة الاستثمارية، واليوم نحتفل معًا بإضافة 50 فدانًا للمنطقة الحرة العامة، موجهًا الدعوة للمستثمرين نحو الاستفادة بموقع المحافظة المتميز ومناخها المعتدل وإنتاجها المتميز من الفاكهة في التصنيع الزراعي؛ من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة والذي بدوره يساهم في تنوع مصادر التنمية داخل المحافظة، مختتمًا" تحظى المنطقة الحرة العامة بالمحافظة على عدة مزايا نظرًا لقربها من المواني، هذا إلى جانب سعي القائمين عليها على بذل قصارى جهدهم في تذليل كافة العقبات وتلبية احتياجات المستثمرين المشروعة، لذا أتقدم لهم بجزيل شكري نظرًا لجهودهم القيمة في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية.

من جانبه، وجَّه نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشكر لمحافظ الإسماعيلية؛ لدعمه للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية ودعم المستثمرين بالمحافظة.