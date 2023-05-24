محافظ الإسماعيلية ورئيس مياه القناة يشهدان انطلاق حملة ترشيد استهلاك المياه

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، الأربعاء، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بقصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك تطبيقا لتكنولوجيا التوفير الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالمشاركة باليوم العالمى للمياه.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطنى، والعروض التى قدمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، للتوعية بضرورة الحفاظ على المياه، والاعتماد على استخدام الأدوات التى تساهم فى ترشيد استهلاك المياه، وطرق الاستهلاك الأمثل لمصادر المياه، وكذلك التعرف على ملوثات المياه وكيفية الحد منها من خلال مبادرة "كل نقطة بتفرق".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الهدف من الحملة هو رفع الوعى المائى لدى المواطنين والتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، ويتم تنفيذ فعاليات الحملة بالمساجد بالتنسيق مع الأوقاف، والمدارس، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة ومديرية الصحة، والشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية وغيرها من الأماكن المستهدفة بجميع المراكز والمدن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية الفعاليات ودورها فى تحفيز الهمم لتكثيف الحملات والأنشطة المبذولة لرفع الوعى المجتمعى بقضايا المياه وترشيد الاستهلاك باعتبار ذلك عمل دينى ووطنى، لافتاً إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على كل نقطة مياه ودعم ما توليه الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة من اهتمام لترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها.