محافظة سوهاج تبحث آليات تأهيل قرية "أم دومة" للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث آليات دعم قرية " أم دومة " بمركز طما، عقب اختيارها من قبل وزارة التخطيط ضمن القرى المرشحة لمبادرة " القرية الخضراء "، والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ " cop 27 "، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية, وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

حضر الاجتماع كل من " الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، ويسري كفافي وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبد الرحيم عثمان مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بسوهاج، وممثلي التضامن الاجتماعي، ووحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة .

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف كافة جهود الجهات المعنية بالمحافظة؛ لبحث الآليات اللازمة؛ لتوفير المعايير المطلوبة لتأهيل قرية " أم دومة "؛ للحصول على شهادة "ترشيد " للمجتمعات الخضراء، عقب ترشيحها لمبادرة " القرى الخضراء " من قبل وزارة التخطيط ضمن 19 قرية على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى للمبادرة، لافتا إلى أن الترشيح جاء وفقا لمجموعة من المعايير أهمها " تنفيذ مشروعات خضراء ضمن مشروعات "حياة كريمة"، منها "محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الري الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة" .

وأشار "القاضي" إلى أن وزارة التخطيط ستقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من توافر المعايير اللازمة لتأهيل القرى المرشحة للحصول على شهادة " ترشيد "، من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، لافتا إلى أن القرية التي سيتم استيفاء معايير حصولها على الشهادة، ستكون نموذجاً لغيرها من قرى المحافظة، والقرى المجاورة التابعة لمحافظات أخرى.

الجدير بالذكر أن نائب محافظ سوهاج شارك في اجتماع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرنس، يوم الجمعة 19 مايو الجاري، بمشاركة 3 نواب لمحافظي " الوادي الجديد، والفيوم، والشرقية "، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن مشروع " حياة كريمة " .