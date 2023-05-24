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مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 74 طبيبا بشريا ممن بلغوا سن المعاش

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:58 م
مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 74 طبيبا بشريا ممن بلغوا سن المعاش اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.

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