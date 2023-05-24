مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 74 طبيبا بشريا ممن بلغوا سن المعاش

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.