مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 74 طبيبا بشريا ممن بلغوا سن المعاش

وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.
مجلس الوزراء يوافق على مد خدمة 74 طبيبا بشريا ممن بلغوا سن المعاشالأربعاء، 24 مايو 2023 02:58 م
اجتماع الحكومة
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