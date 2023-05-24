اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ولحوم فاسدة فى الجيزة

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:32 م
ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ولحوم فاسدة فى الجيزة ضبط دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمطاعم والمحلات والمنشآت التجارية للتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، حفاظا على السلامة العامة.
 
واطلع اللواء أحمد راشد، على نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الجاري، والتي أسفرت عن ضبط حوالي 3 أطنان دواجن وهياكل ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تمشيطية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والهرم، بالإضافة إلى ضبط 685 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومدينة الشيخ زايد والحوامدية.
 
واطلع محافظ الجيزة علي جهود إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري في شن حملات علي مخازن المطاعم بشارع اللبيني بالهرم، والتي أسفرت عن ضبط نصف طن دواجن ولحوم ودهون وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة عدد من المطاعم. 
 
كما شملت المضبوطات ضبط 750 كيلو أسماك ماكريل ومكرونة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أبو النمرس وتم التحفظ علي كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
ووجه اللواء أحمد راشد الأجهزة التنفيذية بمواصلة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.
 
من جانبه قال الدكتور علاء عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضرا حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين اتخاذ الجهة المختصة القرار اللازم بشأنهم.
 
ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة (2)
ضبط دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة

ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة (3)
ضبط دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة

ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة (4)
ضبط دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة

ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة (5)
ضبط دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة

ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة (6)
ضبط دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة

ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة (1)
ضبط دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة فى الجيزة

 


حملات تموينية

تموين الجيزة

الجيزة

محافظ الجيزة

لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة



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