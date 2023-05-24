ضبط 34 مخالفة والتحفظ على 3 أطنان قمح محظور بيعها فى الأسواق بمطروح

أحمد الزغبى

شنت محافظة مطروح حملات رقابية على الأسواق، للوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها ومنع أى تجاوزات أو مخالفات، وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش نظمت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين، وبالتعاون مع مباحث تموين مطروح حملات تموينية بمراكز النجيلة وبرانى ومرسي مطروح.

أسفرت الحملات ،عن ضبط وتحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة ،كان ابرز المضبوطات عرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية بكمية قدرها 741 عبوة ،وكذلك ضبط حيازة وتهريب ثلاثة طن قمح محظور تداوله ومجهول المصدر بغرض بيعه بالسوق السوداء.

وأوضحت المهندسة هند مساعد، علي استمرار الجهود الرقابية بالمديرية و بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لضبط الأسواق والأسعار، نظمت حملة تموينية علي مدينة براني والنجيلة بمعرفة مدير ومفتشي ادارة الرقابة ، وتمكنت من تحرير عدد 21 مخالفة تموينية لبعض المخابز والمستودعات وتجار التموين.

كما نظمت حملة تموينية بمعرفة مدير ومفتشي ادارة التجارة الداخلية وادارة تموين مطروح ،وتمكنت من تحرير عدد 13 مخالفة متنوعة ،تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.