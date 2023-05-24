ضبط مخزن لاحتكار السلع الأساسية والتحفظ على لحوم منتهية الصلاحية ببنى سويف

أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط مصنع يتم استخدامه "مخزن " لتخزين السلع الأساسية بغرض الاحتكار، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز والدقيق وزيت الطعام والعصائر والألبان وغيرها بدون فواتير، بهدف احتكارها وحجبها عن الأسواق، وقامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم التحفظ على 750كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية ( دجاج ، كبدة ، برجر) وبدون بيانات دالة على مصدرها حيث تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية ، بجانب المرور على عدد من المخابز البلدية للتأكد من جودة إنتاج الخبز، وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانونية حيال ما تم ضبطه من مخالفات.
رافق السكرتير العام المساعد خلال الحملة المشتركة: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية،الدكتور سامي رشاد مدير المجازر بمديرية الطب البيطري،ومسؤولى التموين وفرع جهاز حماية المستهلك والصحة ومباحث التموين والبيئة والقوى العاملة.
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