ضبط مخزن لاحتكار السلع الأساسية والتحفظ على لحوم منتهية الصلاحية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ،على حملة مكبرة، شاركت فيها لجان جماية المستهلك والمرور على التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة بالمناطق الصناعية، واستهدفت متابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات والتفتيش والرقابة على أماكن تداول السلع الغذائية والاستهلاكية والأنشطة التجارية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية ومحلات الجزار والهايبرات وعدد من المنشآت الصناعية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف. المجازر المنشآت

أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط مصنع يتم استخدامه "مخزن " لتخزين السلع الأساسية بغرض الاحتكار، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز والدقيق وزيت الطعام والعصائر والألبان وغيرها بدون فواتير، بهدف احتكارها وحجبها عن الأسواق، وقامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم التحفظ على 750كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية ( دجاج ، كبدة ، برجر) وبدون بيانات دالة على مصدرها حيث تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية ، بجانب المرور على عدد من المخابز البلدية للتأكد من جودة إنتاج الخبز، وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانونية حيال ما تم ضبطه من مخالفات.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الحملة المشتركة: هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية،الدكتور سامي رشاد مدير المجازر بمديرية الطب البيطري،ومسؤولى التموين وفرع جهاز حماية المستهلك والصحة ومباحث التموين والبيئة والقوى العاملة.