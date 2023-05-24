ضبط عامل طعن شابًا بمفك بسبب معاكسة زوجته فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث ،من القبض على عامل لقيامه بطعن شاب لمعاكسته زوجته، فى حلوان وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالي بمنطقة حلوان، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وشاب، بسبب قيام الأخير بمعاكسة زوجة الأول أثناء سيرها بالشارع.

وأثناء قيام المتهم بالذهاب له لمعاتبته، وصل الأمر للاشتباك بالأيدي، فطعنه بمفك وأصابه في بطنه، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.