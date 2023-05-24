شمال سيناء تعلن صرف دفعة تعويضات جديدة لمزارعين بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، وتضمن البيان كشفا بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 24/5/2023 إلى 8/6/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( ارض وضع يد )، عدد المزارعين 9 مزارع، تبدأ باسم جميلة سلامة مسلم صبيح، وتنتهى باسم احمد سويلم عيد.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء ، كشفا بأرقام قطع الأراضى متضررى ميناء العريش البحرى بالاحداثيات، ووجهت المواطنين الذين تحدد لهم قطع الأراضى التوجه إلى مجلس مدينة العريش لاستلامها.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء أسماء دفعة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزى العريش والشيخ زويد، وأوضح بيان المحافظة أن من تقرر صرف تعويضات لهم من تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوم من تاريخ 22/5/2023 إلى 5/6/2023 وبيان الكشوف بمركز العريش ( السبيل ) عدد المزارعين (2) مزارع تبدأ باسم احمد حسن فرج صالح، وتنتهى باسم سامى سلامة درويش عواد، وبمركز الشيخ زويد ( قبر عمير ) عدد المزارعين (4) مزارع، تبدأ باسم محمود سالمان سلمى دهشان وتنتهى باسم سليم سلمان محمد غانم.

كما أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات بمنطقة توسعات ميناء العريش البحرى، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة تقرر صرف التعويضات بالقطاع الرابع ( ضاحية الزهراء - شرق العبور ).

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، صرف دفعة تعويضات جديدة لعدد من المواطنين بنطاق قرى المركز، وأوضح كشف الوحدة الحسابية بمجلس مدينة الشيخ زويد، أن التعويضات هى لبعض المبانى المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.