مجلس مدينة الشيخ زويد يعلن صرف دفعة تعويضات جديدة لعدد من المواطنين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، صرف دفعة تعويضات جديدة لعدد من المواطنين بنطاق قرى المركز، وأوضح كشف الوحدة الحسابية بمجلس مدينة الشيخ زويد، أن التعويضات هى لبعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

ومن تقرر صرف التعويضات لهم: هدیبة نصر مسلم خوار، يوسف عابد زیادة سالم، بثينة محمد عيد جمعة، عبيد حسن محمد عبيد، عایشة سلیمان هانی سلامة، زینب سلیم زاید سلیمان، محمد عبد الناصر حسين محمد، محمد سليم اسبيتان عيطة، حسين عبد المنعم حسين محمد عبد الباسط محمد أحمد سلیمان، أمینة سلیم سلام سلامة، خليل جمعة محمد جمعة، آمنة عواد سليم أبو العراج، حكمة عيد حسين محمد، عرادة صالح سليمان صالح، مسعد سالمان عودة أبو صقر، ياسر اصبيح عودة حسن، عبد الرحمن صبح حسن بخيت، محمد حسين سلامة حسين، آمنة حماد حامد سلامة، محمد عاید زیادة سالم، أحمد سالمان سلیمان سالم، علاء حرب محمد فريج، خالد سالم عید جمعة، جميلة مسعد سالم هاني، سعیدة رشید سلامة رشید، صباح حسين محمد سالم، عبدة حسن حسين أبو العراج، عبد الغفار مسلم اسبيتان عيطة، ناصر محمد مسلم عابد، مصطفى سلامة حسین عوض، باسط سليم شهوان غانم، هدی سالمان سلامة سالمان.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشف بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد ومن تقرر صرف تعويضات لهم هم: نجلاء فتحي علي سليمان، عواد محمد فريج أبو العراج، سليمة سلیمان محمد سالم، أحمد حسين سالمان ماشي، شهوان سليم شهوان غانم، اصبيح عيد اصبيح المقلوز، سالم عطية اشتيوي حسن، مريم نصر عيد مسلم، ضيف الله سليم سلامة حسین، محسن حسان حسن محمد، إسماعيل موسي مضيحي زارع، سهام محسن محمد سالم، سلامة محمد سلامة عبادة، نصار مسلم سلمي مسلم، عبد المنعم حسين محمد ابوالعراج، صباح علي حسين علي، صبحة محمد صالح سليمان ، تهائي سالمان سلامة سالم.







