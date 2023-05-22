اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الشيخ زويد يعلن صرف دفعة تعويضات جديدة لعدد من المواطنين

الإثنين، 22 مايو 2023 10:39 ص
مجلس مدينة الشيخ زويد يعلن صرف دفعة تعويضات جديدة لعدد من المواطنين اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، صرف دفعة تعويضات جديدة لعدد من المواطنين بنطاق قرى المركز، وأوضح كشف الوحدة الحسابية بمجلس مدينة الشيخ زويد، أن التعويضات هى لبعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

ومن تقرر صرف التعويضات لهم: هدیبة نصر مسلم خوار، يوسف عابد زیادة سالم، بثينة محمد عيد جمعة، عبيد حسن محمد عبيد، عایشة سلیمان هانی سلامة، زینب سلیم زاید سلیمان، محمد عبد الناصر حسين محمد، محمد سليم اسبيتان عيطة، حسين عبد المنعم حسين محمد عبد الباسط محمد أحمد سلیمان، أمینة سلیم سلام سلامة، خليل جمعة محمد جمعة، آمنة عواد سليم أبو العراج، حكمة عيد حسين محمد، عرادة صالح سليمان صالح، مسعد سالمان عودة أبو صقر، ياسر اصبيح عودة حسن، عبد الرحمن صبح حسن بخيت، محمد حسين سلامة حسين، آمنة حماد حامد سلامة، محمد عاید زیادة سالم، أحمد سالمان سلیمان سالم، علاء حرب محمد فريج، خالد سالم عید جمعة، جميلة مسعد سالم هاني، سعیدة رشید سلامة رشید، صباح حسين محمد سالم، عبدة حسن حسين أبو العراج، عبد الغفار مسلم اسبيتان عيطة، ناصر محمد مسلم عابد، مصطفى سلامة حسین عوض، باسط سليم شهوان غانم، هدی سالمان سلامة سالمان.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشف بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد ومن تقرر صرف تعويضات لهم هم: نجلاء فتحي علي سليمان، عواد محمد فريج أبو العراج، سليمة سلیمان محمد سالم، أحمد حسين سالمان ماشي، شهوان سليم شهوان غانم، اصبيح عيد اصبيح المقلوز، سالم عطية اشتيوي حسن،  مريم نصر عيد مسلم، ضيف الله سليم سلامة حسین، محسن حسان حسن محمد، إسماعيل موسي مضيحي زارع، سهام محسن محمد سالم، سلامة محمد سلامة عبادة، نصار مسلم سلمي مسلم، عبد المنعم حسين محمد ابوالعراج، صباح علي حسين علي، صبحة محمد صالح سليمان ، تهائي سالمان سلامة سالم.


IMG_5058
 

IMG_5059
 

 

 


شمال سيناء

الشيخ زويد

صرف تعويضات

مجلس مدينة الشيخ زويد

سيناء



الموضوعات المتعلقة

مصرع شخصين فى حادث سير على طريق شمال سيناء الأوسط

الأحد، 21 مايو 2023 12:55 م

هجانة من كل المحافظات ينظمون سباقا تنشيطيا للهجن فى العريش.. صور

الأحد، 21 مايو 2023 12:05 م

تنظيم سباق هجن تنشيطيا بميدان العريش اليوم .. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 مايو 2023 05:00 ص

100 شاب من محافظات مصر يبدعون فى استعراض مواهبهم على رمال سيناء.. جمعتهم فعاليات ملتقى "أهل مصر" وتنظمه هيئة قصور الثقافة.. ويشاركون بالورش الحرفية والزيارات التثقيفية لمعالم ومشروعات محافظة شمال سيناء.. صور

السبت، 20 مايو 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة