رئيس مدينة شربين يستلم أثاث مجمعات الخدمات الحكومية بمشروع حياة كريمة

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم اللواء ماهر هاشم رئيس مركز ومدينة شربين بإستلام الفرش والأثاث الإدارى والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمه" بقرى المركز، والتي وصلت اليوم لمدينة شربين، وذلك لتوزيعها علي المجمعات الخدمية، تمهيداً لدخولها الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بقري مشروعات حياة كريمة بمركز شربين.

وفي هذا الصدد قال" مختار" ان مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي، يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة وأشاد"مختار" بمستوى وحجم التجهيزات التي تمت على أحدث مستوى وفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم إستخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان.

ومن جانبه اوضح رئيس مركز شربين انه تم استلام التجهيزات والفرش بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للقري التي تشملها المبادرة مشيرا ان التجهيزات والفرش تخص مكاتب مجمعات الخدمات في قطاعات (التموين ، والشئون الإجتماعية ، والسجل مدني، والبريد، والشهر العقاري ) فضلاً عن تجهيزات صالة الإنتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى، وقال رئيس المدينة انه تنفيذا "لتكليفات محافظ الدقهلية" فقد تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف الدورى على المجمعات الخدمية للحفاظ على الممتلكات والبدء فوراً في إجراءات التشغيل التجريبى للمجمعات.

حضر اعمال تسلم التجهيزات، أمل الشحات نائب رئيس المركز ومنسق مبادرة حياة كريمة بمركز شربين والأستاذ طه السباعي و رشا فاروق نواب رئيس المركز، و أحمد عبد العليم مدير وحده حياة كريمة بالدقهلية،وممثلا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح " حياه كريمه " لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القري المصريه ، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .