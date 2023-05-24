اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 10:56 ص
أكرم القصاص
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رئيس اتحاد العمال يلتقى محافظ السويس ويشيد بالمشروعات التنموية العملاقة

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:46 ص
رئيس اتحاد العمال يلتقى محافظ السويس ويشيد بالمشروعات التنموية العملاقة جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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أشاد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمشروعات الخدمية والتنموية العملاقة التي تم تنفيذها علي ارض محافظة السويس، والتي تهدف لتحسين وجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات. 
 
جاء ذلك خلال استقبال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظ.
 
وتناول اللقاء الحديث حول المشروعات البترولية القومية الضخمة داخل محافظة السويس، والتي تعد قاطرة التنمية الحقيقية و أيضا تم مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص بعض الخدمات المقدمة للعاملين بقطاع البترول.  
 
واعرب اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس عن ترحيبه و سعادته بهذه الزيارة، كما قدم محمد جبران الشكر لمحافظ السويس على بذل الجهد لتحقيق أهداف وطموحات أبناء السويس وتحقيق مزيداً من الاستقرار والتقدم. 
 
في نهاية اللقاء قدم محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول للواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس تقديراً وتكريما لجهوده و تعاونه الصادق .
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رئيس اتحاد العمال يلتقى بمحافظ السويس 

 


اتحاد العمال

محافظ السويس

محمد جبران

المشروعات القومية



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