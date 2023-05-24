اليوم السابع
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دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بمركز شباب قبريط فى كفر الشيخ

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:10 م
دورة تدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بمركز شباب قبريط فى كفر الشيخ جانب من الدورة التدريبية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب قبريط، التابع لإدارة شباب فوة، بمشاركة 25 عضوا من أعضاء الجوالة بالمركز.

 

الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

 

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضر هشام رجب المتخصص في تكنولوجيا إدارة الأعمال شعبة نظم المعلومات، احدث خلال الدورة عن ماهية المخلفات الإلكترونية وأنواعها وأضرارها، ودور الدولة في التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة من المخلفات والنفايات الإلكترونية وتضمن التدريب التعرف على سبل التخلص منها بصورة آمنة للحفاظ على البيئة .

 

وأقيمت الدورة تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وعبد الفتاح الوكيل، ومصطفى الخطيب، منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوه،  وفريق عمل المركز.


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