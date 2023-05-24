حى غرب الإسكندرية يشن حملة لإزالة الخطورة الداهمة عن العقارات القديمة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية مواصلة حملات إزالة الخطورة الداهمة عن العقارات القديمة، حيث تم إزالة الخطورة المداهمة بعقاريين بشوارع المازنى، الوافى بمنطقة كرموز حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك بناءا على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامه المواطنين والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطن.

ونفذ حى غرب حمله تم فيها ازاله اجزاء تمثل خطورة داهمة بعقاريين وهم العقار 38 شارع المازنى والعقار 29 شارع الوافى بمنطقة كرموز والصادر بشانهم قرارات من لجنه المنشآت الآيلة للسقوط بالحى وذلك بوجود سكرتير عام الحى والمشروعات والشئون القانونية بالحي

فيما تم رفع 17 طن من الأتربة والرديم وتقليم الاشجار، أمام آثار كوم الشقافة، وذلك بناءا على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين وللحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، حيث تم رفع 10طن أتربة ورديم من الصدرية ودوران جراج الترام، وفى السياق ذاته تم رفع 7 طن مخلفات تقليم الاشجار والنخيل من الجزيرة الوسطى امام حديقة البتروجاس وامام آثار كوم الشقافة والصدرية.

وشددت رئيس الحى على المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحى حفاظا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين.