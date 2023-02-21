إزالة الخطورة الداهمة فى 4 عقارات بحى غرب الإسكندرية حفاظا على سلامة المواطنين

شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة تم فيها إزاله أجزاء تمثل خطورة داهمة ب 4 عقارات بكل من العقاريين 19، 21 شارع الطحاوى بكرموز والعقار 7 شارع الشيخ شاهين والعقار 37 شارع زاوية التلاوى والصادر بشأنهم قرارات من لجنه المنشات الايلة للسقوط بالحى، بتواجد سكرتير عام الحى والمشروعات والشئون القانونية بالحى.

وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا على سلامة المواطنين والاستجابة الفوريه لأى شكوى تخص المواطن.

من جهة أخرى كلفت المهندسة سحر شعبان، بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات ومتابعة الالتزام بالمواعيد الشتوية للغلق بنطاق حى غرب، وأسفرت الحملة عن غلق 2 منشآه والتحفظ على كمية من الاشغالات المتنوعه وحواجز السياراتـ وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بمتابعه تنفيذ قرار مجلس الوزراء والالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحال، وإزالة لكافه الاشغالات التى تشغل الطريق العام.

كما كلفت المهندسة سحر شغبان رئيس حى غرب بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الشتويه لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وفى السياق ذاته تم إزاله ورفع اللافتات والاعلانات المخالفة وبدون ترخيص، ذلك بوجود إشغال الطريق بالحى، وأكدت رئيس الحى على أن الحملات متوالية بنطاق الحى لفرض الانضباط وإزاله الإشغالات ومتابعة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.