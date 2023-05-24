حبس المتهم بقتل أحد أقاربه فى الوراق بسبب خلافات أسرية 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل أحد أقاربه فى الوراق بسبب خلافات أسرية بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهم بقتل شخص داخل مسكنه في الوراق، وتبين أنه أحد أقاربه، وأنهى حياته نتيجة خلافات بينهما، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء، وأن أحد أقاربه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.