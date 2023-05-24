اليوم السابع
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حاكم مصرف لبنان يمثل أمام المحامى العام التمييزى على خلفية مذكرة الإنتربول

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:32 م
حاكم مصرف لبنان يمثل أمام المحامى العام التمييزى على خلفية مذكرة الإنتربول رياض سلامة
وكالات

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وصل حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة، اليوم الأربعاء، إلى قصر العدل، ومثل أمام المحامى العام التمييزى القاضى عماد قبلان الذى باشر باستجوابه، على خلفية المذكرة الصادرة بحقه من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، تسلمت النيابة العامة التمييزية فى لبنان مؤخرًا نسخة من المذكرة التى أصدرها الإنتربول للقبض على حاكم المصرف المركزي.

 

وأنهى محققون أوروبيون فى وقت سابق من الشهر الجارى جلسات تحقيق مع عدد من المسؤولين السياسيين والماليين بينهم سلامة.

 

 


حاكم مصرف لبنان

رياض سلامة

لبنان

الإنتربول



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