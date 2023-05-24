جامعة بنها تنظم ورشة عمل حول المشاركة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

تنظم جامعة بنها ومحافظة القليوبية، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، ورشة العمل للتقدم بمقترحات المشروعات البحثية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، والتى يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023، وذلك يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 بقاعة بنك مصر بالدور الثاني بمبنى إدارة جامعة بنها.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، إلى أن ورشة العمل تستهدف دعوة الفئات المستهدفة من الباحثين بجامعة بنها والمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية للتقدم بمقترحات المشروعات المختلفة، والتى تركز على البعد البيئى للمشاركة فى الدورة الثانية من المبادرة المشروعات الخضراء الذكية، التى تأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

الجدير بالذكر أن شروط المشاركة تتضمن أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًّا ومكونًا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به.

وكذلك تقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفى حالة المشروع الذى يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد.

يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة، وستتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها.

للتعرف على المبادرة والتسجيل على الرابط التالي

https://www.sgg.eg/