تنظيم 33 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم 33 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 13 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو، تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة للتوسع فى تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الإقتصادى والاجتماعى والثقافى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، بأن الجلسات تم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث إستهدفت توعية 1650 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال .

ولفتت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال الزيارات المنزلية لتوعية الأهالى داخل قرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة ".

وأشارت الي أن حملة " بلدى أمانة " تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية فى ظل الأزمات العالمية، بجانب عمل محاكاة لأساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن ، علاوة على نشر التوعية بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وبيان دورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بالقرى والنجوع المستهدفة .

من ناحية أخري، يواصل المجلس القومي للمرأة، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة.

يذكر أن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الازمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين