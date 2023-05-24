تعرف على تاريخ قناطر إسنا القديمة والجديدة فى 21 معلومة.. صور

أكثر من 119 سنة لواحدة من التحف التاريخية البديعة فى جنوب محافظة الأقصر، وهى قناطر إسنا الساحرة حيث بدأ إنشاء قناطر إسنا القديمة جنوب محافظة الأقصر عام 1904 وتم افتتاحها عام 1908 فى الخديوى عباس حلمى الثانى، وتكونت من 120 فتحة عرض كل منها 5 متر تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، كما أن كل 20 فتحة تكون مجموعة تفصلها عن الأخرى بغلة عرضها 4 أمتار، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا، والقناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته، إلى 5.1 متر بعد أن تم تعلية القناطر فى عام 1945.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات تفاصيل تاريخ قناطر إسنا جنوب الأقصر:-

1. تم بناء قناطر اسنا القديمة فى الفترة من عامى 1904 حتى 1908م على نهر النيل.

2. بنيت قناطر إسنا فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى عند الكيلو 169 للتحكم فى تدفق المياه أثناء فترة الفيضان.

3. أقيمت القناطر لتحسين الملاحة فى مجرى النهر وضمان استمرارية رى زمام ترعتى أصفون والكلابية.

4. تتكون القنطرة من 120 فتحة عرض كل منها 5 متر تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر

5. يوجد بالقناطر هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا.

6. القناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته إلى 5.1 متر بعد أن تم تعلية القناطر فى عام 1945.

7. فى عام 1994 تم بناء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 متر.

8. القناطر الجديدة بنيت لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى.

9. القناطر الجديدة ساهمت فى توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويًا.

10. القناطر الجديدة ساهمت فى تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد.

11. ساهمت القناطر الجديدة فى زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طن بدلًا من 20 طنا.

12. منذ أسابيع تمت أعمال صيانة دورية لهويسى إسنا الملاحيين وأجريت إصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءة.

13. تمت صيانة عدد (3) من بوابات جنابية الهويس الإضافى ويجرى البدء قريبًا فى تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ.

14. تم إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية.

15. أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى.

16. تم إدراج هذه الأعمال بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية.

17. الصيانة تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر.

18. تم العمل فى الصيانة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآت – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية.

19. يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا أسبوعيًا وشهريًا وفق برنامج محدد.

20. يقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءة وأقل نسبة أعطال.

21. يقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافى من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتي.