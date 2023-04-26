تفاصيل العمل فى صيانة الهويس الإضافى بقناطر إسنا لخدمة العائمات السياحية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية العمل فى صيانة الهويس الإضافي بقناطر إسنا الجديدة، حيث تأتى تلك الأعمال ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري الكبرى، وضمن خطة إستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات بشأنها، وتنفيذ أعمال صيانة مستمرة للقناطر بكافة عناصرها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل العمل فى صيانة هويس إسنا

1. تمت أعمال صيانة دورية لهويسي إسنا الملاحيين

2. أجريت إصلاحات فورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام بأعلى كفاءة

3. تمت صيانة عدد (3) من بوابات جنابية الهويس الإضافى

4. يجرى البدء قريباً فى تأهيل البوابة الرابعة للمحافظة على زمن الملء والتفريغ

5. تم إنشاء هويس إسنا الإضافى لتطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية

6. أعمال صيانة الهويس الإضافى لقناطر إسنا الجديدة تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري

7. تم إدراج هذه الأعمال بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية

8. الصيانة تهدف لمتابعة حالة القناطر وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر

9. تم العمل فى الصيانة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآت – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية

10. يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا إسبوعياً وشهرياً وفق برنامج محدد

11. يقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال لضمان قيام الهويسين بكافة المهام والأنشطة المطلوبة منها بأفضل أداء وبأعلى كفاءة وأقل نسبة أعطال

12. يقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافي من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتي

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا في عام 2008، بغرض تطوير وتسهيل الملاحة النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة ، ويوجد بالهويس الاضافى عدد (4) بوابات رئيسية تسمح بدخول وخروج العائمات السياحية والمراكب ، كما يوجد عدد (4) جنابيات تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس.



أعمال صيانة هويس إسنا جنوب الأقصر