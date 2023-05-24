تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 822 شاحنة و763سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 413شاحنة و737 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 409 شاحنة و26 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم بوسيدون اكسبريس، الحرية 2 والقاهرة، وغادر السفينتين القاهرة وأمل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3350 طن بضائع و305 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى سينا وأيلة وبريدج . بينما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلي متنها 650 سيارة بوزن 1300 طن قادمة من جدة .

وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 2430 راكب بموانيها .