اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة من الزفاف بالغربية لجلسة غد

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:41 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة من الزفاف بالغربية لجلسة غد مجمع محاكم طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أجلت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الحميد مصطفى هندى، وعضوية المستشارين محمود محمد الربيعى، إكرامى رمضان يوسف، مصطفى محمد درويش، محاكمة الزوج المتهم بقتل عروسته بعد 48 ساعة من حفل زفافهما لجلسة غدا لانتداب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10110 لسنة، 2023 جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 1018 لسنة 2023 كلى غرب طنطا.
 
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها بعد 48 ساعة من حفل زفافهما، وتحدد جلسة اليوم لنظر أولى جلسات المحاكمة واصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

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