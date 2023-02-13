تأجيل محاكمة 5 متهمين بدفع شاب أسفل عجلات قطار فى الغربية للأربعاء المقبل

أجلت محكمة جنايات طنطا الدائرة السادسة برئاسة المستشار مصطفى المغازى، أولى جلسات محاكمه المتهمين بالاعتداء علي طالب بالضرب ودفعه أسفل عجلات القطار، مما أدى إلى بتر ساقية بمركز كفر الزيات، لجلسة بعد غد الأربعاء لسماع الشهود.

ترجع الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بوصول شاب لمستشفي كفر الزيات مصاب ببتر ساقيه.

وتبين أن الشاب يدعي "مصطفى . م . ر" 16 سنة طالب، وبسؤال شقيقه الذى كان معه أكد قيام عدد من الشباب من قرية كفر مشلة بالاعتداء عليهم بالضرب داخل قطار كفر الزيات - منوف، ثم أجبروهم على النزول من القطار فى محطة كفر مشلة وقاموا بإلقاء شقيقه أسفل القطار مما أدى إلى بتر ساقيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط 5 متهمين وإحالتهم النيابة العامة للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.