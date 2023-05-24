بيطري قنا تنظم قافلة فى قرية أبو مناع غرب بدشنا

قنا صابر سعيد

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا ، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، قافلة بيطرية في قرية أبومناع غرب بمركز دشنا، في محافظة قنا، ضمن القوافل الطبية البيطرية، التي تجوب القرى بهدف زيادة الوعي البيطري للمزارعين ومربي الماشية.

وقال حماده صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس أبومناع غرب، إن القافلة البيطرية تمكنت من تشخيص وعلاج الحيوانات وعلاج الطفيليات الخارجية والداخلية في الأغنام وتوعية المواطنين بأهمية التأمين على الماشية، وتوفير أفضل درجات الرعاية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج المجاني.

وأشار إلى أن القافلة، قامت بتوعية وإرشاد الأهالي حول فوائد التلقيح للحصول على سلالات من الحيوانات عالية الإنتاج، وفحص وعلاج ضد الأمراض التي تصيب الفصيلة الخيلية، وكذلك التعريف بمرض السعار في الكلاب وكيفية التعامل معه من قبل الطب البيطري، بجانب رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية.

وأكد الجيلاني، أن القافلةوتأتي برعاية اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، والدكتور عبدالعليم احمد على ، مدير إدارة دشنا البيطرية، والدكتورة نجاة حمزة، وتم تقديم الخدمات البيطرية من تطعيم، وتعقيم، وكشف وصرف علاج لحوالي 100 حيوان ما بين مواش، وماعز وفصيلة خيلية، وطيور.