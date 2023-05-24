بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل بالخارج.. جهات التحقيق تستجوب متهم بالاستيلاء علي أموال مواطنين

كتبت أمنية الموجي

تباشر جهات التحقيق المختصة ، التحقيقات مع متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأولية، التي كشفت أن المتهم قام بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على تسفيرهم خارج البلاد بموجب عقود وأوراق مزورة، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم .

و أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، وضبط بحوزة المتهم جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

وكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص بتضرره من (أخر) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بزعم تسفيره وتوفير فرصة عمل له بإحدى الدول دون الوفاء بذلك .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.