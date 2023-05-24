اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 09:22 م
أكرم القصاص
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برلمان بوليفيا يتحول إلى ساحة معركة بين النواب بسبب استجواب وزير

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:58 م
برلمان بوليفيا يتحول إلى ساحة معركة بين النواب بسبب استجواب وزير
وكالات

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تحولت ساحة مجلس النواب فى بوليفيا إلى موجة من الركلات واللكمات وشد الشعر، بين النواب، وذلك بعد تقديم وزير في حكومة الرئيس اليساري لويس أرسي تقرير له.

وكان البرلمان استدعى وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيّو لتقديم تقرير عن توقيف لويس فيرناندو كاماتشو، الحاكم المحافظ لمنطقة سانتا كروس وأحد قياديي المعارضة، في ديسمبر.

وأثناء دفاعه عن شرعية عملية التوقيف، انتقد ديل كاستيّو برلمانيين من كريموس، حزب كاماتشو، قائلا إنهم "مجموعات متطرفة وعنيفة جاءت لسرقة محافظ الشعب البوليفي"، مما أدى إلى تحول البرلمان إلى ساحة معركة


بوليفيا

برلمان بوليفيا

استجواب وزير بوليفى

شجار بين النواب فى بوليفيا



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