برلمان بوليفيا يتحول إلى ساحة معركة بين النواب بسبب استجواب وزير

وكالات

تحولت ساحة مجلس النواب فى بوليفيا إلى موجة من الركلات واللكمات وشد الشعر، بين النواب، وذلك بعد تقديم وزير في حكومة الرئيس اليساري لويس أرسي تقرير له.

وكان البرلمان استدعى وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيّو لتقديم تقرير عن توقيف لويس فيرناندو كاماتشو، الحاكم المحافظ لمنطقة سانتا كروس وأحد قياديي المعارضة، في ديسمبر.

📹 دخلت نائبات من الحزب الحاكم والمعارضة في عراك بالأيادي والركل وجذب الشعر، خلال جلسة برلمانية في #بوليفيا، كانت مخصصة لعرض تقرير لوزير الداخلية إدواردو ديل كاستيلو.#فرانس_برس pic.twitter.com/0ozkTNBPlC — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 24, 2023

وأثناء دفاعه عن شرعية عملية التوقيف، انتقد ديل كاستيّو برلمانيين من كريموس، حزب كاماتشو، قائلا إنهم "مجموعات متطرفة وعنيفة جاءت لسرقة محافظ الشعب البوليفي"، مما أدى إلى تحول البرلمان إلى ساحة معركة