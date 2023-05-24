بدء تسليم الوحدات السكنية بعمارة رقم 99 ضمن مشروع 113 عمارة بالخانكة اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الإسكان بالقليوبية، بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات التابع للإسكان الاجتماعى، فى مركز الخانكة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وطبقا لتعليمات المهندس على السيد عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية.

وأكد المهندس على عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية ، أنه سيتم اليوم الأربعاء بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات بمركز الخانكة بالعمارة رقم 99، مناشدا المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بهذه العمارات، بسرعة التوجه لمبنى مديرية الإسكان بمدينة بنها شارع مسجد الإخلاص متفرع من شارع فريد ندا.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لتسليم المواطنين المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعى بالخانكة فى عمارات عرب العليقات، عقد التخصيص الأصلى وصورة منه، وبطاقة الرقم القومى وصورة منها، وبطاقة الزوجة وصورة منها، بالإضافة إلى "فيزا" سارى العمل وبها مبلغ مالى 1300 جنيه، ولا يقبل الدفع النقدى.