اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 01:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء تسليم الوحدات السكنية بعمارة رقم 99 ضمن مشروع 113 عمارة بالخانكة اليوم

الأربعاء، 24 مايو 2023 12:41 م
بدء تسليم الوحدات السكنية بعمارة رقم 99 ضمن مشروع 113 عمارة بالخانكة اليوم وحدات إسكان -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الإسكان بالقليوبية، بدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات التابع للإسكان الاجتماعى، فى مركز الخانكة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وطبقا لتعليمات المهندس على السيد عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية.
 
وأكد المهندس على عودة مدير مديرية الإسكان بالقليوبية، أنه سيتم اليوم الأربعاء بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع 113 عمارة بعرب العليقات بمركز الخانكة بالعمارة رقم 99، مناشدا المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بهذه العمارات، بسرعة التوجه لمبنى مديرية الإسكان بمدينة بنها شارع مسجد الإخلاص متفرع من شارع فريد ندا.
 
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لتسليم المواطنين المستحقين لشقق الإسكان الاجتماعى بالخانكة فى عمارات عرب العليقات، عقد التخصيص الأصلى وصورة منه، وبطاقة الرقم القومى وصورة منها، وبطاقة الزوجة وصورة منها، بالإضافة إلى "فيزا" سارى العمل وبها مبلغ مالى 1300 جنيه، ولا يقبل الدفع النقدى.

اخبار القليوبية

الإسكان الاجتماعى

عرب العليقات

إسكان القليوبية

مديرية الإسكان بالقليوبية

اخبار محافظة القليوبية

عمارات الإسكان الاجتماعى بعرب العليقات



الموضوعات المتعلقة

محاذير هامة بقانون الإسكان الاجتماعي عند توثيق وحدتك فى الشهر العقارى.. اعرفها

الجمعة، 19 مايو 2023 09:00 ص

ننشر ​​أسماء الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي للمنقولين من أهالي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:24 ص

إسكان النواب تناقش خطة التنمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:00 ص

الحكومة: إنشاء 60 ألف وحدة إسكان اجتماعى والبدء فى تنفيذ 130 ألف أخرى 23/24

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:00 ص

لو مستفيد بوحدة إسكان اجتماعى.. محاذير يجب تجنبها حتى لاتقع تحت طائلة القانون

الإثنين، 15 مايو 2023 08:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة