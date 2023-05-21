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اليوم بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر فى غرب الجامعات بالقاهره الجديدة

الأحد، 21 مايو 2023 09:00 ص
اليوم بدء تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر فى غرب الجامعات بالقاهره الجديدة سكن مصر - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم 4 عمارات تضم 96 وحدة سكنية مسلسل 2.1 المرحلة الأول ومسلسل 1 للمراحل الأخرى بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة.
 
وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد الموافق 21/5/2023، ووحدات العمارة رقم 51، يوم الإثنين الموافق 22/5/2023، ووحدات العمارة رقم 56، يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2023، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الأربعاء الموافق 24/5/2023.
 
وأشار " الغيطي " إلى أنه على العميل التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك  لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجـــه لجهاز المدينة بالتجمـــع الثالث بأصل خطـــاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
 
وفي سياق متصل، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، بعض أعمال الأسفلت باللوتس الجنوبية بالتجمع الخامس، وكذا أعمال طرق محور جمال عبدالناصر وأعمال تطوير امتداد التسعين الشمالي.
 
 

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