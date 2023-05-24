اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بتوجيهات من الرئيس السيسى.. الحوار الوطنى يتسلم نسخة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:59 م
بتوجيهات من الرئيس السيسى.. الحوار الوطنى يتسلم نسخة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسى

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بتوجيه من الرئيس عيد الفتاح السيسى، تسلم مجلس امناء الحوار الوطنى من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب.

الرئيس عيد الفتاح السيسى

الرئيس السيسي

الحوار الوطنى



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