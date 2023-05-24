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بتوجيهات الرئيس السيسى.. دعوة المصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:41 م
بتوجيهات الرئيس السيسى.. دعوة المصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود العمرى

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وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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