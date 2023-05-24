بتوجيهات الرئيس السيسى.. دعوة المصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بتوجيهات الرئيس السيسى.. دعوة المصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيلالأربعاء، 24 مايو 2023 07:41 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود العمرى
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