بتوجيهات الرئيس السيسى.. دعوة المصارع أحمد بغدودة لتلقى منحة للتدريب والتأهيل

كتب محمود العمرى

وجهت الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة إلى لاعب المصارعة المصرى أحمد فؤاد بغدودة، لتلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.