انتهاء برنامج الرواق الأزهرى لتصحيح المفاهيم الدينية لدى الشباب فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، من تنفيذ برنامج "الرواق الأزهرى" الذي يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء، بالتعاون مع الأزهر الشريف، والذى أقيم فى مركزى شباب مدينة العريش والكوثر بمشاركة 50 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

ومن جانبه، أكد إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الهدف من هذا البرنامج هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين، وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار حسن فى تصريحات له، إلى أنه تم تنفيذ البرنامج من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة، موضحًا أن هذه الفعالية تأتى ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التي تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى زيادة الوعي للنشء والشباب، والاهتمام برفع الوعي الديني للشباب من مختلف الأعمار السنية.

وفي سياق متصل، تقوم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب في وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ دورات تدريبية حرفية تحت شعار "علمني حرفة"، وذلك فى إطار تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وتضم الدورة حوالى 25-30 متدربًا وتهدف إلى تعليم فن الخرز والتطريز البدوي بالأشكال المختلفة وإنتاج مشغولات ذات دقة واحترافية عالية، وتشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعدادهم لمواجهة سوق العمل، وتساهم هذه الدورة في تحقيق الهدف الأسمى للوزارة، وهو خدمة الشباب والنشء.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة قافلة طبية بالتعاون مع كلية الصيدلة جامعة سيناء لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لأهالي قرية قاطية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ان القافلة تضمنت عددًا من التخصصات وصرف العلاج مجانًا، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية، وتحت رعاية محافظ شمال سيناء، وتعكس حرص الوزارة على تطوير منظومة الطب الرياضي وتوفير الخدمات الطبية اللازمة على مستوى الجمهورية، وتأكيدًا على أن مراكز الطب الرياضي في المحافظات تخدم جميع المواطنين.