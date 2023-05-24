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النيل للمجمعات الاستهلاكية: وزارة التموين لديها رصيد من اللحوم الحية يكفى 3 أشهر

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:14 م
النيل للمجمعات الاستهلاكية: وزارة التموين لديها رصيد من اللحوم الحية يكفى 3 أشهر وزارة التموين
كتب أحمد عرفة

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قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنهم يطرحون لحوم سودانية طازجة سعرها يصل إلى 195 بالمجمعات الاستهلاكية يمكن شرائهما يوميًا من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرًا.

وأضاف رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى أن وزارة التموين لديها رصيد من اللحوم الحية يكفى 3 أشهر.

وتابع محمد أبو مندور: "يتم الذبح يوميا ولدينا رصد كافي حي، وهذا سيساهم في ثبات الأسعار الخاصة باللحوم في أطول فترة ممكنة، وكذلك سيتم طرح لحوم ضاني مجمدة، وهناك بتلو مجمد وكبدة مجمدة".

 

 

 


لحوم سودانى

محمد أبو مندور

مصر

لحوم

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