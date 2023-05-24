اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 04:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"النواب الأردني" يثمن جهود الأونروا في المخيمات

الأربعاء، 24 مايو 2023 04:00 ص
"النواب الأردني" يثمن جهود الأونروا في المخيمات النواب الاردنى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ثمن مجلس النواب الأردني الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيمات.
 
وأشاد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب الدكتور فايز بصبوص -خلال زيارته الثلاثاء إلى مركز صحي يتبع وكالة الغوث في منطقة الزهور- بأهمية الدور الذي تقوم به "الأونروا" والخدمات المقدمة لأبناء المخيمات في العديد من المجالات الصحية والتعليمية.
 
وشدد على أهمية استمرار دعم الوكالة بهدف مواصلة القيام بدورها الإنساني، واستمع إلى شرح قدمه مدير المركز الدكتور محمد البس عن خدمات الرعاية الصحية التي تقدم للمواطنين.

الاردن

النواب الأردنى

الأنروا

المخيمات

اللاجئين الفلسطينيين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة