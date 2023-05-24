وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سنعتبر طائرات "إف 16" أهدافا مشروعة لقواتنا في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد قلنا غير مرة إن أي معدات أو أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وخارجها، كما حدث في مقاطعة بيلجورود مؤخرا، ستشكل هدفا مشروعا لقواتنا بالتأكيد".

وتابع: "اعتقد أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت"، محذرا من "تهديد أمني أكبر بالنسبة إلى الأمن الخاص بالغرب نفسه".