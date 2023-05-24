قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج الأربعاء، إن أوكرانيا لن تستطيع الانضمام إلى الحلف ما دامت الحرب قائمة.
وأضاف في حدث نظمه "صندوق مارشال الألماني" في بروكسل "أعتقد أن الجميع أدرك ذلك، أن تكون عضواً في ظل حرب، هذا ليس على الأجندة".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سنعتبر طائرات "إف 16" أهدافا مشروعة لقواتنا في حال تسليمها لأوكرانيا لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "لقد قلنا غير مرة إن أي معدات أو أسلحة تستخدمها كييف في منطقة العملية العسكرية الخاصة وخارجها، كما حدث في مقاطعة بيلجورود مؤخرا، ستشكل هدفا مشروعا لقواتنا بالتأكيد".
وتابع: "اعتقد أن عناد أعدائنا يتصاعد أكثر مع الوقت"، محذرا من "تهديد أمني أكبر بالنسبة إلى الأمن الخاص بالغرب نفسه".
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