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المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعن على حكم ابطال مجلس الأمة 2022

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:49 ص
المحكمة الدستورية الكويتية ترفض الطعن على حكم ابطال مجلس الأمة 2022 مجلس الأمة الكويتى - صورة أرشيفية
وكالات

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رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، الأربعاء، إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق، حسبما أفادت وكالة أنباء الكويت

 

وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد "حكمت المحكمة برفض الطعن" الذي تقدم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022 ومواطنون مطالبين بالغاء حكم المحكمة الصادر في 19 مارس.

 

وفي أول مايو تم حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية، بمرسوم أميري والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.

 

 


المحكمة الدستورية الكويتية

الكويت

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