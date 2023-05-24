اليوم السابع
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القومى للمرأة بسوهاج ينظم فعاليات للتعريف بمشروع الإقراض الرقمى

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:58 ص
القومى للمرأة بسوهاج ينظم فعاليات للتعريف بمشروع الإقراض الرقمى جانب من الفعاليات
سوهاج عمرو خلف

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 نظم المجلس القومي للمرأة بسوهاج برئاسة الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج عدة فعاليات بالمحافظة للتعريف بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج إن المجلس نظم  حملة طرق الأبواب بقرى مركز طما "سلامون_ مشطا_ كوم اشقاو_ المدمر" وفى مركز المراغة  قرى "بني هلال_بني وشاح"  وفى مركز البلينا قرى  "بني حميل_ السمطا" وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي.
 
وأضافت "وهبى" أن المجلس نظم أيضا عددًا من اللقاءات المهتمين وحملات طرق الأبواب بقرية سلامون، واستهدف 116 من السيدات 
بقرية المدمر، و190 بقرية مشطا، و50 من بني وشاح، و260 من السيدات بقرية البطاخ، و109 سيدات بقرية بني هلال، و 245 من بني حميل، و180 من السمطا، و120.
 
وقد تضمنت الفعاليات تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وأهدافه، والشمول المالى وأهميته، وتحفيزهن على المشاركة.
 
 

 


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