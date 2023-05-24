القومى للمرأة بسوهاج ينظم فعاليات للتعريف بمشروع الإقراض الرقمى

وأضافت "وهبى" أن المجلس نظم أيضا عددًا من اللقاءات المهتمين وحملات طرق الأبواب بقرية سلامون، واستهدف 116 من السيدات

بقرية المدمر، و190 بقرية مشطا، و50 من بني وشاح، و260 من السيدات بقرية البطاخ، و109 سيدات بقرية بني هلال، و 245 من بني حميل، و180 من السمطا، و120.

وقد تضمنت الفعاليات تعريف السيدات بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وأهدافه، والشمول المالى وأهميته، وتحفيزهن على المشاركة.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج إن المجلس نظم حملة طرق الأبواب بقرى مركز طما "سلامون_ مشطا_ كوم اشقاو_ المدمر" وفى مركز المراغة قرى "بني هلال_بني وشاح" وفى مركز البلينا قرى "بني حميل_ السمطا" وذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية"حياة كريمة" الذى ينفذه المجلس القومي للمرأة ضمن برنامج الشمول المالي.