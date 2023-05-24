القبض على المتهمين المتورطين فى التشاجر بالأسلحة النارية بحلوان

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وبحوزة أحدهما سلاح نارى بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول أحد الأشخاص "مصاب بخرطوش بالوجه"، وطرف ثانى أحد الأشخاص وبحوزته فرد محلى، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما إعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب وجود خلافات عائلية حول الميراث، فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسلاح النارى المضبوط بحوزته والمستخدم فى إرتكاب الواقعة وإحداث إصابته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.