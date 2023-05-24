اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 10:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تطلق اليوم 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:52 ص
الصحة تطلق اليوم 12 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات قائمة بأماكن القوافل الطبية لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 12 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل، القاهرة - السويس - البحيرة - مطروح - المنوفية - الغربية - بني سويف - قنا - سوهاج - دمياط - البحر الأحمر - أسوان
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.  
image_6483441
 

قائمة بأماكن القوافل الطبية 

 

 

الصحة

مبادرة حياة كريمة

القوافل الطبية

الخدمات العلاجية

المحافظات



الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تطلق اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:00 ص

وزير الصحة يبحث مع تحالف الـ«جافى» إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 07:01 م

وزير الصحة: خروج وباء كورونا من تصنيف الجائحة انتصار كبير لـ"الصحة العالمية"

الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:21 م

الصحة تكشف حقيقة ظهور وباء محتمل.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:15 م

الصحة تكشف الخدمات المقدمة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:38 ص

الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:27 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة