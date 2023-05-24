اليوم السابع
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الزراعة: نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة وصلت إلى 71% فى 2022

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:57 ص
الزراعة: نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة وصلت إلى 71% فى 2022 السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

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‫أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه خلال السنوات القليلة الماضية قامت الوزارة بطفرة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية و فى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة حيث تم إنتاج تقاوى عام 2021 حوالى 45 ألف طن من التقاوى المعتمدة حيث كانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%.
 
أضاف القصير أنه فى عام 2022 وصلت إلى 96 ألف طن ووصلت نسبة التغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجى لتصدير السوق الخارجى وخاصة بعد التجربة الناجحة مع السنغال.
 
وأكد القصير على اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما أشاد "القصير" بجهود الباحثين والعاملين بالادراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.
 
يشار إلى أن وزارة الزراعة المصرية تمكنت من تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذى كانت كمية التقاوى المنتجة من الوزارة  عام 2018  50 كيلو فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام وكذلك فول الصويا والقطن الذى تقوم الوزارة بالتغطية فى زراعتة لنسبة 100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا.

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