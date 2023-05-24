الداخلية تضبط 6 قطع سلاح في دمياط

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– الزرقا – فارسكور- كفر سعد – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة ) .

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وضبط عدد (6) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .